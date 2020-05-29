Serdarlı’daki yangınları çıkaran zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Ekinlerini ateşe veren zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

17.5.20 tarihinde öğle saatlerinde Gönendere-Serdarlı ana yolu üzerinde kullanımındaki aracı ile seyretmekte iken 3 adet tablet şeklindeki kömür yakacağını tutuşturup 3 farklı noktaya atmak suretiyle yangın çıkaran Osman Billuroğlu 20.5.20 tarihinde tespit edilerek polis tarafından tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün, 22.5.20 tarihinde de aleyhinde 7 gün tutukluluk emri verilmişti.

Zanlı bugün 29.5.20 tarihinde, ekinleri ve büyümekte olan bitkileri ateşe vermek ve kasti hasar suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 15 gün süreyle merkezi cezaevine gönderildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak polis memuru Vedat Bilginaylar’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Bilginaylar yemin altında verdiği şahadette zanlının 17.5.20 tarihinde, o tarlada önceden köpeklerinin zehirlendiği iddiasıyla tasarrufunda bulundurduğu 3 parça tablet şeklinde kömür yakacağını tutuşturup 3 farklı noktaya atmak suretiyle yangın çıkmasına sebep olduğunu aktardı. Çıkan yangın sonucu S.E’ ye ait 14 adet zeytin ağacının kısmen, 4 top 16 mm lik plastik damlama borusu ile 3 dönüm biçilmemiş buğday ekininin tamamen yandığını, H.M.B’ ye ait 3 dönüm biçilmemiş arpa ekininin tamamen yandığını, H.G’ ne ait 3 dönüm anız’ ın yandığını ve KKTC Devletine ait 6 metre karelik kuru otun tamamen yandığına dikkat çeken Bilginaylar, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek 20.5.20 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Tutuklanan zanlının kullandığı aracında bir adet mavi çakmak, bir parça kömür yakacağı, ikametgâhında bir paket açılmamış kömür yakacağı bulunarak emare alındığına değinen Bilginaylar, zanlının vermiş olduğu ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Yangın sonucu ile ilgili olarak yapılan çalışmaların neticelendiğine değinen Bilginaylar, toplam 2152.59 TL bir hasarın meydana geldiğini söyledi. Ağır ceza kapsamına giren ciddi suçlardan bir olduğuna değinen Bilginaylar, faili meçhul başka yangın olayları ile ilgili yapılan tahkikatta zanlı aleyhine herhangi bir suç tespit edilmediğine dikkat çektikten sonra zanlının davası görüşülünceye değin 2 ay süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. İddia makamı adına hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen süreyi 15 gün olarak sınırladıktan sonra kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler kararını açıkladı. Güzeler, son günlerde KKTC dâhilinde yangınların yaygınlaştığına ve insanlar üzerinde infial, endişe yarattığına dikkat çektikten sonra zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla her ne şartta olursa olsun 15 günü geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)