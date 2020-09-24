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Serdarlı’da ekinleri ateşe veren sanık 15 ay hapse mahkum oldu

24 Eylül 2020 Perşembe 19:55
Serdarlı’da ekinleri ateşe veren sanık 15 ay hapse mahkum oldu
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17.5.20 tarihinde öğle saatlerinde Gönendere-Serdarlı anayolu üzerinde kullanımındaki aracı ile seyretmekte iken o bölgedeki tarla sahiplerinin zehir koymak suretiyle köpeklerinin zehirlenip ölmesine neden oldukları gerekçesiyle, 3 adet tablet şeklindeki kömür yakacağını tutuşturup 3 farklı noktaya atmak suretiyle yangın çıkaran Osman Billuroğlu 20.5.20 tarihinde tespit edilerek polis tarafından tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında verilen toplam 8 gün tutukluluğun ardından hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti.

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İlk tahkikatın yapılmasından sonra davası Ağır Ceza mahkemesine havale sanık hakkındaki karar bugün 24.9.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde oturum yapan Ağır Ceza heyeti tarafından karara bağlandı ve suçunu kabul eden sanık 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkan Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti, 17.5.20 tarihinde Gönendere-Serdarlı anayolu üzerinde bulunan ve tarlalarına zehir koymak suretiyle köpeklerinin ölmesine neden oldukları gerekçesiyle 3 kişiye ait arazinin çeşitli noktalarına seyir halinde olan aracı içerisinden kömür yakacağı tutuşturup atmak suretiyle ekinleri ve büyümekte olan bitkileri ateşe vermek ve kasti hasar yapmak suçlamasıyla sanık aleyhine tanzim edilen dosya ile ilgili kararını okudu. Ağır ceza heyeti,  suçunu kabul eden adaletin erken tecellisine katkı koyan, şikâyetçilerin zararını tanzim eden evli ve 18 aylık bir çocuk babası olup 4 aydan beri cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan zanlıyı aleyhindeki ve lehindeki tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 15 ay hapis cezası takdir edildiği belirtildi. (MHA)

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Son Güncelleme: 24.09.2020 20:04
Anahtar Kelimeler:
Osman Billuroğlu
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