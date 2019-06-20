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Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

20 Haziran 2019 Perşembe 18:16
Serbest bırakıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Senak Kuyumcu isimli işyerinde meydana gelen soygun olayı ile ilgili tutuklanan Şahin Yıldız serbest kaldı.

Soygun yaptıktan sonra Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak kaçan İranlı Mahdi Niazijengheshlaghi ve Jamshid Bagherpoor ile telefon görüşmesi yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Yıldız hakkında yapılan soruşturmada kanıt bulunamadı. Yıldız, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Girne’de 6 Haziran 2019 tarihinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda iki soyguncu Antil Liman bölgesinde faaliyet gösteren Senak Kuyumcu’ya girmiş, işyeri sahibi Gülesen Aksay’ı ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp etkisiz hale getirdikten sonra altın ve para çalıp kaçmıştı. Soygundan sonra kıyafet değiştirip, taksi ile Lefkoşa’ya giden iki zanlı, yine taksiye binerek Mağusa’ya gitmişti. Soygunlar 15.30 sıralarında ise Ercan’ndan çıkış yaparak kaçmayı başarmıştı. Soyguncuların 9 tabla, 60 küçük kolyelik ve kolye standı, 2 bileklik standı, 3 küpe standı, 35 yüzük standı, bin 170 kolye, 80 kolye ucu, 165 bilezik, 363 bileklik, 348 yüzük, 670 çift küpe, 140 maşallah; 74 pırlanta kolye, 10 bilezik, 139 bileklik, bin 46 yüzük, 32 küpe ve 15 bin sterlin ile yaklaşık 4 bin Türk Lirası değerinde madeni parayı çaldığı belirtilmişti. Polis ekiplerinin gerçekleştirildiği aramalar sonucu çalınan altınların büyük bir kısmı ile nakit para bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Şahin Yıldız
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