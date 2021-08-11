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Selçuk Kömeli'nin teminat talebi kabul görmedi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ahtapotun kolları gibi Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a uzanan Bitcoint Cartel isimli uyuşturucu şebekesinin Kuzey Kıbrıs ayağı olduğu tespit edilen zanlı Selçuk Kömeli tasarrufundaki yaklaşık değeri 3 milyon TL olan uyuşturucular ile yakalanmasının ardından teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:41
Selçuk Kömeli'nin teminat talebi kabul görmedi

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı.

Kurtbir, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından uzun zamandır yapılan araştırma, soruşturma ve takipler neticesinde uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye Bitcoint Cartel isimli şebekenin gönderdiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Selçuk Kömeli’nin, tasarrufunda 690 gram ağırlığında hintkeneviri, 504 gram sentetic cannabionid, 282 gram kokain, 75 gram MDMA bulunduğunu anlattı.

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Polis memuru Kurtbir, zanlının 292 gram hintkenevirini bir lokasyona bırakarak, tespit edilemeyen bir kişinin almasını sağladığını belirtti.

Polis memuru Kaan Kurtbir, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri olay günü Güney Kıbrıs’dan Rixus olarak bildiği şahıs ile internet uygulaması olan Telegram üzerinden irtibat kurup KKTC'ye Haspolat’taki henüz tespit edilemeyen bölgeden ithal ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalardan tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri Rixus, isimli şahsın yönlendireceği lokasyonlara atacağı ve buna karşılık 4.630 Euro para alacağının tespit edildiğini ve üzerinde bulunan 300 Euro nakit paranın aldığı ilk ödeme olduğunun belirlendiğini anlattı. Polis gönderilen uyuşturucu maddelerin zanlı tarafından teslim alındıktan sonra söz konusu aranan şahsın kendi kendini silme özelliğine sahip Telegram iletişim amaçlı internet uygulaması üzerinden yönlendirmesi ile KKTC'deki belirli lokasyonlara bıraktırılmak sureti ile ülkemizde bulunan uyuşturucu satıcılarının almasını sağladığının tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve suçların ciddi olduğunu belirterek, yargılanmadan kaçma ihtimali olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının işlediği suçların ciddiyetine vurgu yapıp, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk KömeliBitcoint Cartel
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