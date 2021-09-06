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Selahattin Bozkurt tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde, tabanca şarjörü ve canlı mermi bulunan zanlı Selahattin Bozkurt yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:16
Selahattin Bozkurt tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olguları aktardı.

Polis, zanlı Selahattin Bozkurt’un Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarruf, Kanunsuz ateşli silah ithal, taşıma ve tasarruf suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27.08.2021 tarihinde zanlının ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve Ortaköy’deki ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada 3 adet içinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, 27 ayrı pakette satışa hazır yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler ve hassas terazinin bulunarak, emare alındığını anlattı.

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Polis, zanlının ikametgâhında ayrıca 9 milimetre çağında Star marka tabanca, 2 adet boş şarjör, 6 adet 7,65 çapında canlı mermi, 83 adet 9 milimetre çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının aracında torpido gözünde uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 2 bin Euro ve 2 bin 500 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu uyuşturucu maddeleri 25 Ağustos’ta aranan bir kişiden 220 Euro karşılığında bir miktar satın aldığını, tabancayı ise 12.12.2007 tarihinde Türkiye’den KKTC’ye Girne Turizm Limanı’ndan ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.  

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber üç kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 50 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Bozkurt
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