banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tabipler Birliği'nden ücretli test kararı konusunda uyarı
Tabipler Birliği uyardı!
Kahve keyfimiz de pahalı oldu!
Bir zam daha!
Bakan Üstel'den pcr testlerinin ücretli olmasına tepki!
Üstel'den ücretli test kararına eleştiri
Uçaner ücretli test kararını eleştirdi ve uyarıda bulundu!
Uçaner'den uyarı!
banner376

Selahattin Bozkurt 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde, tabanca şarjörü ve canlı mermi bulunan zanlı Selahattin Bozkurt tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:06
Selahattin Bozkurt 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olguları aktardı.

Polis, zanlı Selahattin Bozkurt’un Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarruf, Kanunsuz ateşli silah ithal, taşıma ve tasarruf suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

banner341
Polis, 27.08.2021 tarihinde zanlının ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve Ortaköy’deki ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada 3 adet içinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, 27 ayrı pakette satışa hazır yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler ve hassas terazinin bulunarak, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının ikametgâhında ayrıca 9 milimetre çağında Star marka tabanca, 2 adet boş şarjör, 6 adet 7,65 çapında canlı mermi, 83 adet 9 milimetre çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının aracında torpido gözünde uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 2 bin Euro ve 2 bin 500 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu uyuşturucu maddeleri 25 Ağustos’ta aranan bir kişiden 220 Euro karşılığında bir miktar satın aldığını, tabancayı ise 12.12.2007 tarihinde Türkiye’den KKTC’ye Girne Turizm Limanı’ndan ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.  

Soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapan Sakallı, zanlının aleyhine 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Selahattin BozkurtCanlı MermiUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler..
Polisten haberler..
KKTC’ ye yasal olmayan yollardan mülteci taşıdıkları iddiasıyla 3 şahsa 7 gün ek tutukluluk.
KKTC’ ye yasal olmayan yollardan mülteci taşıdıkları iddiasıyla 3 şahsa 7 gün ek tutukluluk.
4 ayrı suçtan teminata bağlıydı
4 ayrı suçtan teminata bağlıydı
Mahkemede kapalı oturum
Mahkemede kapalı oturum
Menderes Bozlar tutuklu yargılanacak
Menderes Bozlar tutuklu yargılanacak
11 kişiye yasal işlem!
11 kişiye yasal işlem!
Kaza yaptığı araçta 9 adet hap bulundu
Kaza yaptığı araçta 9 adet hap bulundu
Bahattin Küçükkaraca tutuklu yargılanacak
Bahattin Küçükkaraca tutuklu yargılanacak
Celal Arat tutuksuz yargılanacak
Celal Arat tutuksuz yargılanacak
Polisten haberler..
Polisten haberler..

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim