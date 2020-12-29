“Şehitlerimize saygılıyım, onlar olmazsa biz olmazdık” dedi

28.12.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde yüzde 84 alkol tesiri altında Gazimağusa surlar içerisinde bulunan Canbolat Şehitliğine giderek şehitlikteki 5 mezarın üzerindeki mermerden yapılmış vazo ve tütsülükleri eliyle yerinden söküp yere fırlatmak suretiyle kırdıktan sonra mezar içerisindeki çiçekleri kökünden söküp atan Veysel Doğdu, şikâyet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 29.12.20 tarihinde kasti hasar, mezarlıklara tecavüz ve sarhoşluk suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak PM Mehmet Emin Doğan’ı tanık kürsüsüne çağırdı. PM Doğan yemin altında verdiği şahadette, 28.12.20 tarihinde Gazimağusa sur içinde Canbolat şehitliğine yüzde 84 alkol tesiri altında giden zanlının 5 adet mezar üzerinde bulunan mermerden yapılmış içerisine çiçek konan saksı ile yine mermerden yapılmış üzerindeki deliklere tütsü konan tütsülükleri söküp yere fırlatmak suretiyle kırılıp hasara uğramalarına neden olduğunu söyledi.

Çevre sakinlerinin olayı görüp polise ihbar etmesiyle aynı gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, zanlıya işlemiş olduğu suçlardan yazılı dava tebliğ ettiğini, zanlının davasına cevaben “Şehitlerimize saygılıyım, mekanları cennet olsun, özür dilerim” dediğini söyledikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın söz hakkı vermesi üzerine zanlı verdiği cevapta, “alkollüydüm, hatırlamıyorum, onlar olmazsa biz olmazdık, özür dilerim “dedi.

Zanlının işsiz ve sosyal yardım maaşı ile geçindiği yönündeki beyanından sonra şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmek maksadıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)