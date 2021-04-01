Savunma avukatı, olayın komplo olduğu iddiasında bulundu

2016 yılı ile Ocak 2021 tarihleri arasında Alaniçi köyünde, kalmakta olduğu ikametgâhında, 16 yaşındaki üvey kızı M.B’nin vücudunun muhtelif terlerine ve cinsel organına birçok kez dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunup tasarrufundaki bıçağı adı edilen kızın boğazına dayadıktan sonra amcasına söylemesi halinde kendisini öldürmekle tehdit eden üvey baba İ.K, şikâyet üzerine 31.03.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 01.04.21 tarihinde Cinsel saldırı, cinsel taciz, şiddet kullanma tehdidi ve darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Löğmen Yücetürk’ü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Yücetürk yemin altında verdiği şahadetinde, 2016 - Ocak 2021 tarihleri arasında Alaniçi köyünde zanlının kalmakta olduğu ikametgâhında 16 yaşındaki üvey kızı M.B‘nin vücudunun muhtelif yerlerine ve cinsel organına birçok kez dokunmak suretiyle cinsel saldırı, cinsel tacizde bulunduğunu, ayrıca tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bir bıçağı müşteki kızın boğazına dayamak ve amcasına olanları anlatması halinde kendisini öldürmekle tehdit ettiği yönünde 31.03.21 tarihinde polise rapor edilmesiyle tahkikat başlatıldığını söyledi.

Alınan şikâyet doğrultusunda zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını, ikametgahında yapılan aramada kontağı olmayan bir av tüfeğinin bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlının herhangi bir ifade vermeyip sessiz kaldığını söyledi.

Zanlı ile müşteki kız arasındaki telefon görüşmeleri ile ilgili rapor temin edilebilmesi için zanlının telefonunun emare alındığını ve bu konuda GSM operatöründen rapor talep edildiğini belirten tanık polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, alınması gereken birçok ifade bulunduğunu söyledi.

İddia makamının bir sorusu üzerine açıklama yapan tanık polis, müşteki kızın 27.03.21 tarihinde annesi ile birlikte psikolog doktora gittiğini ve tüm olanları doktora anlattığı yönünde bilgileri olduğu ancak ifadesine başvurulmak istenen doktora henüz ulaşılamadığını söyledi.

Savunma avukatının olayın bir komplo olduğunu, zanlının boşanma aşamasında olduğu müşteki kızın annesinden boşanmaması halinde böyle bir komploya maruz kalacağı yönünde bir avukat ofisinde müvekkiline söylendiğine dikkat çektikten sonra suçlamaları kesinlikle kabul etmediklerini ve olayın tamamen komplo olduğu yönünde beyanında bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)