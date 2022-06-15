Savcılık cezayı az buldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Brt Müdürü Meryem Özkurt, dün İstinaf Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İstinaf Mahkemesi’nde görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, 2 ay hapislik süresinin alenen az olduğuna dair istinaf dosyalamak için davanın ertelenmesini talep etti. Meryem Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ve Feyzi Hansel, davanın ilgili günde duruşma olarak ertelenmesini talep etti. İstinaf Mahkemesi, davayı 22 Haziran’a erteledi. Özkurt, Yüksek Seçim Kurulu’nun Ekim 2020 tarihinde Geçitköy’deki açılışı ve Kapalı Maraş’taki yayının durdurulmasını istemiş, yayını durdurmayıp, YSK’nın ihtarına da uymamıştı. Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda dün itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etmişti. Yargıç Mine Ozankaya, Meryem Özkurt’un Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına aykırı harekette bulunup, dava konu suçları işlediğine değinmişti. Ozankaya, kamu görevinde bulunan kişilerin yasalara uymalarının önemine vurgu yapmıştı. Ozankaya, Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunmanın 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değinmişti. Ozankaya, seçimin Anayasal düzende yapılmasının önemine de vurgu yapıp, sanığa 2 ay hapis cezası verdiğini açıklamıştı.