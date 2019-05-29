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Satışını yaptığı 140 kilo bakır kablo ile ilgili bilgi veremedi tutuklandı

Satışını yaptığı 140 kilo bakır kablo ile ilgili bilgi veremedi tutuklandı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:44
Satışını yaptığı 140 kilo bakır kablo ile ilgili bilgi veremedi tutuklandı

Satışını yaptığı 140 kilo bakır kablo ile ilgili bilgi veremedi tutuklandı

25-27.5.2019 tarihleri arasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 140 kg. ağırlığında çeşitli ebat ve uzunlukta soyulmuş bakır kabloları Gazimağusa’da V.S isimli şahsa satışını yapan ve kablolar ile ilgili tatmin edici açıklamada bulunmayan E.Y, kanunsuz mal tasarrufu suçlamasıyla polis tarafından tutuklandı.

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Bugün 29.5.19 tarihinde, zanlı ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Salih Fidan Ersan yemin tahtında verdiği şahadette, zanlının tasarrufundaki 140 kg ağırlığında soyulmuş bakır kabloyu 25-27.5.19 tarihleri arasında Gazimağusa’da V.S isimli şahsa satış yaptığına dair alınan bilgi ışığında 28.5.19 tarihinde zanlıyı tespit ederek sorguladığını, tatmin edici bilgi vermemesi üzerine kanunsuz mal tasarrufu suçlamasıyla tutukladığını aktardı.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini, kabloların emare olarak alındığını belirten tahkikat memuru bölgede faili meçhul meselelerle ilgili tahkikatın da yapılacak olması nedeniyle zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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