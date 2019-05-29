Satışını yaptığı 140 kilo bakır kablo ile ilgili bilgi veremedi tutuklandı

25-27.5.2019 tarihleri arasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 140 kg. ağırlığında çeşitli ebat ve uzunlukta soyulmuş bakır kabloları Gazimağusa’da V.S isimli şahsa satışını yapan ve kablolar ile ilgili tatmin edici açıklamada bulunmayan E.Y, kanunsuz mal tasarrufu suçlamasıyla polis tarafından tutuklandı.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini, kabloların emare olarak alındığını belirten tahkikat memuru bölgede faili meçhul meselelerle ilgili tahkikatın da yapılacak olması nedeniyle zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)