Şartları yerine getirinceye kadar cezaevine gönderildi

Zanlı 19.04.21 tarihinde çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Lefkoşa Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görev ifa eden PM Ozan Özder yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Özder şahadetinde, 10.04.21 tarihinde Lefkoşa’da, bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın tasarrufunda 5 gr 10 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve adı edilen tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen tahkikatta ve adı edilenin verdiği gönüllü ifadesinde emare uyuşturucu maddeyi ayni gün Gazimağusa’ da zanlıdan satın aldığına dair beyanda bulunması üzerine ayni gün Gazimağusa’da tespit edilen zanlının tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini ve herhangi bir ifade de vermediğini söyledi.

Zanlı aleyhine başlatılan tahkikatta zanlının etki etme kısmının tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, bugün itibarıyla 5 gr 10 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde verme ve tasarruf suçlamasıyla zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, zanlının davasına “kabul etmiyorum” yönünde cevap verdiğini belirtti.

T.C. ve KKTC vatandaşı olup KKTC’de ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan zanlının kuaför mesleğiyle iştigal ettiğine değinen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner TL meblağlı kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması, şartların yerine getirilmemesi halinde ve her hâlükârda 2 Ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

Belirlenen şartları yerine getiremeyen zanlı getirinceye değin ve her hâlükârda 2 Ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.(MHA)