banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sadece çok yazık diyecek gücüm var!
Sadece çok yazık diyecek gücüm...
Laiklik dinsizlik değildir?
Laiklik dinsizlik değildir?
Bu kadarını hak etmedik!
Bu kadarını hak etmedik!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili açıklamalara müdahale etmeli!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili...
banner376

Şartları yerine getirinceye kadar cezaevine gönderildi

14.04.21 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf meselesi ile ilgili olarak tutuklanan bir şahsın verdiği gönüllü ifadesinde bahse konu uyuşturucu maddeyi ayni gün Gazimağusa’da zanlı Murat Özbernek’den satın aldığı yönündeki beyanı üzerine zanlı aleyhine kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde verme ve tasarruf suçlamasıyla dosya tanzim edilmişti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 15:30
Şartları yerine getirinceye kadar cezaevine gönderildi
banner337

Zanlı 19.04.21 tarihinde çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Lefkoşa Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görev ifa eden PM Ozan Özder yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Özder şahadetinde, 10.04.21 tarihinde Lefkoşa’da, bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın tasarrufunda 5 gr 10 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve adı edilen tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen tahkikatta ve adı edilenin verdiği gönüllü ifadesinde emare uyuşturucu maddeyi ayni gün Gazimağusa’ da zanlıdan satın aldığına dair beyanda bulunması üzerine ayni gün Gazimağusa’da tespit edilen zanlının tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini ve herhangi bir ifade de vermediğini söyledi.

banner341
Zanlı aleyhine başlatılan tahkikatta zanlının etki etme kısmının tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, bugün itibarıyla 5 gr 10 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde verme ve tasarruf suçlamasıyla zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, zanlının davasına “kabul etmiyorum” yönünde cevap verdiğini belirtti.

T.C. ve KKTC vatandaşı olup KKTC’de ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan zanlının kuaför mesleğiyle iştigal ettiğine değinen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner TL meblağlı kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması, şartların yerine getirilmemesi halinde ve her hâlükârda 2 Ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

Belirlenen şartları yerine getiremeyen zanlı getirinceye değin ve her hâlükârda 2 Ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Murat özbernek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avni Kansaran tutuksuz yargılanacak
Avni Kansaran tutuksuz yargılanacak
Tasarrufunda uyuşturucu bulundu!
Tasarrufunda uyuşturucu bulundu!
Yargı teminatı kabul etmedi!
Yargı teminatı kabul etmedi!
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
75 kişiye yasal işlem!
75 kişiye yasal işlem!
Haspolat'ta darp!
Haspolat'ta darp!
Kalecik'te ani ölüm
Kalecik'te ani ölüm
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Yarköy'de hırsızlık
Yarköy'de hırsızlık
Dikkatsiz sürücü arkadan vurarak kazaya neden oldu
Dikkatsiz sürücü arkadan vurarak kazaya neden oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim