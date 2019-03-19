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Sarılar 1 yıl hapis yatacak

Sarılar 1 yıl hapis yatacak

19 Mart 2019 Salı 18:21
Sarılar 1 yıl hapis yatacak

Sarılar 1 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Darp ettiği kız arkadaşının ihbarı üzerine 36 adet uyuşturucu hap tasaruf ettiği ortaya çıkan Cevdet Sarılar bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile hapse mahkum edildi. Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanmak üzere cezaevine gönderilen, bu esnada ihbar üzerine evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak hakkında, “uyuşturucu hap tasaruf”suçundan dava açılan sanık 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan Mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı Yargıç Hazal Hacımulla açıkladı.

Yargıç Hazal Hacımulla, 14 Aralık 2018’de turist vizesiyle ülkemize giriş yapan sanığı, 16 Aralık 2018’de Girne’de meydana gelen “Ciddi Darp” meselesiyle ilgili olarak teminat duruşmasına çıkarıldığını ve hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini ifade etti. Yargıç, 19 Aralık 2018’de sanık ile birlikte yaşadığı ikametgahta bulduğu haplardan şüphelenen N.A.’nın polise ihbarda bulunması üzerine, söz konusu evde tespit edilen 36 adet hapın, MDMA içeren extacy hap olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. Hacımulla, sanığın yapılan sorgusunda söz konusu hapları kişisel kullanımı amacıyla 36 adet olarak Aralık ayı içerisinde 700 TL’ye satın aldığına yönelik itirafta bulunduğunu da dile getirdi. Sanığın ailesine destek olmak için çalıştığını, işsiz kalınca buhran yaşayıp hapları kullandığını söylediğini kaydeden Yargıç, sanığın denetimli serbestlikten yararlandırılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yargıç, sanığın 36 hap satın aldığını, bunun külliyatlı bir miktar olduğunu dile getirdi. Hacımulla, uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığına dikkati çekerek, sanığı 1 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 19.03.2019 19:49
Anahtar Kelimeler:
DarpUyuşturucuCevdet Sarılar
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