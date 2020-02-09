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Sarıaslan, Hırsızlık Şikayeti Üzerine Mahkemeye Çıkartıldı

Girne’de kendisine emanet edilen araç içerisindeki inşaat malzemelerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mahmut Sarıaslan mahkemeye çıkarıldı.

Sarıaslan, Hırsızlık Şikayeti Üzerine Mahkemeye Çıkartıldı

Girne’de kendisine emanet edilen araç içerisindeki inşaat malzemelerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mahmut Sarıaslan mahkemeye çıkarıldı.

09 Şubat 2020 Pazar 13:35
Sarıaslan, Hırsızlık Şikayeti Üzerine Mahkemeye Çıkartıldı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de kendisine emanet edilen araç içerisindeki inşaat malzemelerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mahmut Sarıaslan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktararak, 19 Ocak 2020 tarihinde Girne Adli Şubeye gelen Lapta'da sakin Bülent Dağaştı'nın yapmış olduğu şikayette, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne Edremit'te parke işi yapımı için EM 572 plakalı Renault marka aracını ve araç içerisinde Devalt marka kırıcı, Stantley marka spiral, el arabası, bir adet balyoz, bir adet inşaat küreği, bir adet Jovatic marka mermer kesme makinesi, iki adet su terazisini Girne'de sakin zanlı Mahmut Sarıaslan'a verdiğini ancak son bir haftadır adı edilene ulaşamadığını belirtip konu şahısın bulunması için ilk etapta aracını ve malzemeleri almak için polisten yardım talep ettiğini paylaştı.

Ercan’da Yurt Dışına Çıkmak İsterken Yakalandı

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Polis akabinde olayın çözülmesi için zanlıyı birçok kez telefonla aramasına rağmen ulaşamamış ve adresini tespit edebilmek için zanlıya mesaj gönderdi. Zanlı, 07.02.2020 tarihinde Lefkoşa'da Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tespit edilerek, yapılan ilk soruşturmada bahse konu aracı aldığını ancak, malzemeleri almadığını bildirerek, aracı Bal Döken parkına park edip çıkış yapacağını beyan etmiştir.

Zanlı İddiaları Reddetti

Zanlı, yapılan soruşturmada kendi aracı olan FN 937 plakalı aracının arızalanması üzerine tamir etmesi için Bülent Dağaştı'ya verdiğini, karşılığında da kendisine kullanması için EM 572 plakalı aracı yüklü olarak getirip teslim etmeden önce içerisinde bulunan inşaat malzemelerini boşaltarak verdiğini belirterek, aracı aldığında içerisinde her hangi bir malzemenin olmadığını, bahse konu malzemeleri de Zeytinlik’te bulunan Bülent Dağaştı'ya ait inşaatta kullandığını ifade ederek, hiçbir zaman tasarrufuna geçirmediğini bildirmiştir.

Polis memuru Kader Artan meselede zanlı lehine ve aleyhine olan hususların araştırılacağını, bu nedenle soruşturmanın selameti açısından zanlının ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
GirneHırsızlıkErcanşikayet
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