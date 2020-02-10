Sarıaslan Davası Sonuca Bağlanamadı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de kendisine emanet edilen araç içerisindeki inşaat malzemelerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mahmut Sarıaslan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ile ilgili bilgi veren polis memuru Kader Artan, 19 Ocak 2020 tarihinde Girne Adli Şubeye gelen Lapta'da sakin Bülent Dagaştı'nın yapmış olduğu şikâyette, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne Edremit'te parke işi yapımı için EM 572 plakalı Renault marka aracını ve araç içerisinde Devalt marka kırıcı, Stantley marka spiral, el arabası, bir adet balyoz, bir adet inşaat küreği, bir adet jovatic marka mermer kesme makinesi, iki adet su terazisini Girne'de sakin zanlı Mahmut Sarıaslan'a verdiğini ancak, son bir haftadır adı edilene ulaşamadığını belirtip konu şahısın bulunması için ilk etapta aracını ve malzemeleri almak için polisten yardım talep ettiğini aktardı.

Polis akabinde olayın çözülmesi için zanlıya birçok kez telefonla ulaşmaya çalıştı ancak, zanlı telefona cevap vermemiştir. Zanlı 07.02.2020 tarihinde Lefkoşa'da Ercan havaalanında çıkış yaparken tespit edilerek, ilk etapta yapılan soruşturmada bahse konu aracı aldığını ancak, malzemeleri almadığını aracıda bal döken parkına park edip çıkış yapacağını beyan etmiştir.

Sarıaslan: “Malzemeler Aracın İçerisinde Değildi”

Polis ilk etapta zanlıdan yapılan soruşturmada kendi aracı olan FN 937 plakalı aracının arızalanması üzerine tamir etmesi için Bülent Dağaştı'ya verdiğini, karşılığında da kendisine kullanması için EM 572 plakalı aracı yüklü olarak getirip teslim etmeden önce içerisinde bulunan inşaat malzemelerini boşaltarak verdiğini belirtti. Zanlı, aracı aldığında içerisinde her hangi bir malzemenin olmadığını, bahse konu malzemeleri de Zeytinlikte bulunan Bülent Dağaştı'ya ait inşaatta kullandığını ancak hiçbir zaman tasarrufuna geçirmediğini söylediğini aktardı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 5 kişiden ifade temin ettiklerini kaydeden polis, iki tanığın zanlının malzemeleri aldığına dair beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Sarıaslan İsyan Etti

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı isyan etti. Zanlı, “20 bin TL alacağım var. Paramı vermemek ve beni ülkeden attırmak için böyle bir yalan uydurdu. Daha önceleri başkalarına da yaptı” dedi.

Mahkeme zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.