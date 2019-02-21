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Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak

Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak

21 Şubat 2019 Perşembe 19:13
Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak

Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de alkol alıp bağırıp çağırıp etrafa rahatsızlık verdiği gerekçesi ile tutuklanan Nijerya uyruklu Chukwuemeka Maxwell Ekeh bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Gizem Düzdaban, zanlının 20 Şubat 2019 tarihinde saat 22.50 sıralarında Girne Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonu içerisinde alkolün tesiri ile bağırıp çağırıp etrafa rahatsızlık verdiğini söyledi. Zanlının suçüstü yakalandığını kaydeden polis, 1 Mayıs 2018 ile 2 Şubat 2019 tarihlerinde de zanlının benzer suçlar işlediğini belirtti. Zanlı hakkında askıda olan davalar olduğunu söyleyen polis, 2014 yılında ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak son 3 yıldır öğrenci kaydını yenilemediğini ifade etti. Zanlının sürekli benzer suçlar işlediğini, ülkede izinsiz kaldığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, ülkeye gelip kaydını yenilemeyen ve okula devam etmeyen yabancı öğrenciler için özel bir uygulama olduğunu, bu kişilerin ihraç edilmesinin söz konusu olduğunu ifade ederek, teminat talebini reddetti. Yargıç Dündar, zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SarhoşChukwuemeka Maxwell EkehAlkol
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