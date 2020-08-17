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Şarap açacağı ile kuzenini yaraladı

Dikmen’de Lavinyum Sitesinde ev arkadaşını şarap açacağı ile yaralayan Tosin Martins Moneyin bugün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:01
Şarap açacağı ile kuzenini yaraladı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dikmen’de Lavinyum Sitesinde ev arkadaşını şarap açacağı ile yaralayan Tosin Martins Moneyin bugün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

KOL VE SIRTINDAN YARALADI

Olay 16 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Dikmen’in Lavinyum Sitesindeki bir ikametgâhta gerçekleşti. İddialara göre, Moneyin maddi konular üzerine tartıştığı A.O.I’yı ağız uzunluğu 7 cm olan şarap açacağı ile kol ve sırtından yaraladı. Sol kolunda ve sırtında 4,5 cm’lik kesikler oluşan A.O.I Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ZARAR VERME NİYETİM YOKTU

Mahkemede söz alan zanlı Moneyin 2018 yılından beri ev arkadaşı olduğu A.O.I’nın kuzeni olduğunu ve kendisine zarar verme niyetinde olmadığını belirtti. İfadeleri dinleyen mahkeme zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tosin Martins Moneyin
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