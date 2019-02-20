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Sapık istinafı geri çekti

Sapık istinafı geri çekti

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:39
Sapık istinafı geri çekti

Sapık istinafı geri çekti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize çalışma izni ile gelen ve burada ikamet ederken 10 yaşından itibaren kendi öz kızını cinsel arzuları için yıllarca tecavüz eden ve 28 yıl hapis cezası alan sanık O.Y, istinafa yaptığı başvuruyu geri çekti. İstinaf mahkemesinde avukatsız hazır bulunan sanık O.Y, istinaf talebini geri çektiğini beyan etti. O.Y, mahkemede görev yapan basın mensuplarına saldırmaya yeltendi. Polis, sanığı engelledi.

İsminin baş harfleri O.Y olan sapık aleyhine getirilen başta 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz ve akraba ile cinsi münasebet suçları olmak üzere toplam 8 davadan suçlu bulunup, 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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