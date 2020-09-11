Şantiyede ölümlü iş kazası, zanlı 200 bin kefaletle serbest!

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis çavuşu Ahmet Kavan, olguları aktardı. Polis, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa'da LDH’i yanında bulunan Pandemi Hastanesi şantiyesi içerisinde zanlı Zafer Ünal’ın kullanmakta olduğu, dolgu malzemesi yüklü 34 SGB 77 plakalı Mercedes marka kamyon ile hareket halinde olduğu esnada, aracın sağ ön dış tarafında yolcu koltuğuna çıkmak için kullanılan basamaklarda ayakta tedbirsiz bir şekilde seyir etmesine müsaade ettiği Lefkoşa'da sakin Şerif Sami'yi muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu aracın sağ ön lastiğinin altına girmesine neden olup adı edilenin tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölümüne sebep olduğunu belirtti. Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı iki kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yargılanıncaya değin ehliyetine el konulması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.