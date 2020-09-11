banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
468.220
DOLAR
7.4538
STERLİN
9.5850
EURO
8.8323
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Şantiyede ölümlü iş kazası, zanlı 200 bin kefaletle serbest!

Evrim KAMALI Pandemi Hastanesi şantiyesi içerisinde meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zafer Ünal dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Eylül 2020 Cuma 15:34
Şantiyede ölümlü iş kazası, zanlı 200 bin kefaletle serbest!
banner337
banner351

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis çavuşu Ahmet Kavan, olguları aktardı. Polis, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa'da LDH’i yanında bulunan Pandemi Hastanesi şantiyesi içerisinde zanlı Zafer Ünal’ın kullanmakta olduğu, dolgu malzemesi yüklü 34 SGB 77 plakalı Mercedes marka kamyon ile hareket halinde olduğu esnada, aracın sağ ön dış tarafında yolcu koltuğuna çıkmak için kullanılan basamaklarda ayakta tedbirsiz bir şekilde seyir etmesine müsaade ettiği Lefkoşa'da sakin Şerif Sami'yi muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu aracın sağ ön lastiğinin altına girmesine neden olup adı edilenin tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölümüne sebep olduğunu belirtti. Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı iki kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması  ve yargılanıncaya değin ehliyetine el konulması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Andemi Hastanesi şantiyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık zanlısına, 2 ay hükümsüz tutukluluk!
Hırsızlık zanlısına, 2 ay hükümsüz tutukluluk!
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak !
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak !
Çarpık ilişkiyi videoya çeken ve işbirlikçisi tutuksuz yargılanacak
Çarpık ilişkiyi videoya çeken ve işbirlikçisi tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı, 1 gün tutuklu!
Uyuşturucu zanlısı, 1 gün tutuklu!
Aslanköy kavşağında kaza!
Aslanköy kavşağında kaza!
Gemikonağı'nda kundaklama
Gemikonağı'nda kundaklama
Mahkemede Sahte Evrak, 100 bin TL kefalet ile serbest!
Mahkemede Sahte Evrak, 100 bin TL kefalet ile serbest!
Casinoda hırsızlık, paranın büyük kısmını saklamış!
Casinoda hırsızlık, paranın büyük kısmını saklamış!
Barda adam yaralama, zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak!
Barda adam yaralama, zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak!
Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 2 gün daha uzatıldı!
Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 2 gün daha uzatıldı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim