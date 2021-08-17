Sanık Mustafa Fedai 4 yıl ve sanık Qusai Al Mustafa’ya 7 yıl hapis cezası

Tasarruflarında 1 kilo 75 gr 560 ml Hint keneviri ve 5 gr 698 ml kokain türü uyuşturucu madde bulundurmakla aleyhlerinde uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla dava dosyalanarak ağır ceza mahkemesine havale edilen sanık Mustafa Fedai ve Suriye uyruklu Qusai Al Mustafa hakkındaki karar Ağır ceza mahkemesi tarafından açıklandı. Sanık Mustafa Fedai 4 yıl, sanık Qusai Al Mustafa ise 7 yıl hapse mahkûm edildi.

Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam etmekte olan, başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hasan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti huzurunda bulunan sanık Mustafa Fedai ve Qusai Al Mustafa aleyhine getirilen 1 kg 75 gr 560 ml Hint keneviri ile 5 gr 698 ml ağırlığındaki uyuşturucu madde alma ve tasarruf davasını görüşüp karara bağladı.

Dün 16.08.21 tarihinde yapılan karar duruşmasında iddia makamının davasını ispat etmesinden ve heyetin sanıkları suçlu bulup mahkûm etmesi kararından sonra dava kararın açıklanması maksadıyla bugün 17.08.21 tarihine ertelenmişti.

Bugünkü karar duruşmasında ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu karar kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu. Toroslu 14.01.2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa Karakeşliler bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde ve sınıra yakın bir yolda sanık 1 Mustafa Fedai’nin tespit edildiğini, çevrede yapılan araştırmada bir çanta içerisinde Hint keneviri ve kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını, sürdürülen tahkikatta olayla bağlantısı olduğu belirlenen sanık 2 Qusai Al Mustafa’nın da tespit edilerek tutuklandıklarını ve her 2 sanık aleyhine kanunsuz Hint keneviri ve kokain türü uyuşturucu madde alma, tasarruf suçlamasıyla dava dosyalandığını aktardı.

Dünkü duruşmada iddia makamının sunmuş olduğu şahadet ve emareler yanında savunma tarafının sanıklarla ilgili yapmış oldukları savunmanın değerlendirildikten sonra iddia makamının sanıklar aleyhinde ortaya koymuş olduğu iddialarını ispat ettiği kararına vardığını belirten kıdemli yargıç Toroslu, sanıkların suçlu bulunarak mahkûm edildikleri belirtilmişti.

Netice olarak aleyhlerindeki her iki davadan suçlu bulunarak mahkûm edilen sanıklar hakkında verilecek cezayı takdir etmek için savunma avukatının sanıklarla ilgili mahkemeye aktardıkları tüm hususların gözden geçirildiğine işaret etti.

Yasanın bu gibi suçları işleyenlere 18 yıla kadar hapislik cezası verilebileceğine dikkat çeken Toroslu, ceza takdirinde toplum bireylerinin bu illetten korunması amaçlanmaktadır dedi. Son zamanlarda hayli artış gösteren ve toplum içine yayılma eğilimi gösteren bu gibi olayların farklı yaş gruplarını etkilemekte olduğunun açıkça görülmekte olduğuna dikkat çektikten sonra bu gibi suçlarda en önemli faktörün toplum menfaati olduğuna değindi.

Bu gibi suçlarda uyuşturucu maddenin nevi ve miktarının her zaman dikkate alındığına vurgu yapılan kararda özellikle kokain türü uyuşturucu maddenin yüksek orandaki etkilerinden bahsedildi. Bu davadaki uyuşturucu maddelerin de önemsenecek miktarda olduğu görülmektedir diyen Toroslu, kokain miktarının 5 gr gibi az miktarda olması türü bakımından insan hayatında büyük zararlara yol açmaktadır dedi.

Tüm bunların dikkate alınarak değerlendirildikten sonra sanıklara hürriyeti bağlayıcı dışında bir ceza verilemeyeceği kanaatinde olduklarını belirten Toroslu, sanık 1’in kokain türü uyuşturucuyu para karşılığı sanık 2’den aldığı, Hint keneviri türü uyuşturucunun ise sanık 2’ye ait olup pazarlaması için sanık 1’den yardımcı olmasını istemesini ceza takdir ederken verilecek cezanın iki sanık arasında farklı olması gerektiği konusunda vurgu yaptı.

Sanık 1’in suçunu kabul ettiğini, meselenin aydınlatılmasında ve adaletin erken tecelli etmesine katkı koymasının lehinde unsurlar olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Toroslu sanıkların Ocak 2020’den bugüne değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evinde bulunmalarını da dikkate aldıktan sonra sanık 1’e birinci davadan 4 yıl, ikinci davadan 9 ay, sanık ikiye ise birinci davadan 7 yıl, ikinci davadan 9 ay hapis cezası verildiğini söyledi. (MHA)