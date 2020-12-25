Sanık Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl hapislikle cezalandırıldı

Şubat 2020 ayı içerisinde tasarrufunda 56 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan sanık Joe Jnr De Goshie ağır ceza mahkemesi tarafından 2 yıl hapislikle cezalandırıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde oturumlarına devam etmekte olan başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda bulunan sanık aleyhine getirilen uyuşturucu madde ve izinsiz ikamet davasını neticelendirerek sanığı 2 yıl hapse mahkûm etti.

Başkan kıdemli yargıç tarafından okunan kararda, 13 Şubat 2020 tarihinde 46 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf ile 30.09.2019 tarihinde itibaren yasal statüsü olmaksızın KKTC’de ikamet etmek suçlamasıyla aleyhine dosya tanzim edilen sanığın kendi ikrarı ile suçunu kabul ettiği belirtil,

Savunma avukatının sanık ile ilgili yapmış olduğu savunmasına değinen kıdemli yargıç Fatma Şenol, müvekkilinin işlemiş olduğu suçtan dolayı çok pişman olduğunu, tasarruf ettiği uyuşturucu türünün Hint keneviri olduğu ve diğer türlerine göre daha az etkiye sahip olduğunu, genç yaşta birisi olduğunu, ilk kez ailesinden uzak olduğunu ve yaklaşık 10 aydan beri merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunduğunu ayrıca eğitim hayatının da sekteye uğradığını aktardığını belirterek sanığa mülayim bir ceza verilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Sanığı kendi ikrarı ve iddia makamının sunduğu olgu ve emareler ışığında aleyhinde getirilen davalardan sanığı suçlu bulup mahkûm ederiz diyen Şenol, uygun cezayı takdir ederken işlenen suçun nevi, suçla ilgili mevzuatı ve suçun işleniş şeklini dikkate alıp değerlendirmemiz gerekir denildi.

Sanığın 30.9.19 tarihinde itibaren yasal statüsü olmadan KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini de dikkate alındığı belirtilen kararda özellikle uyuşturucu madde suçları işleme eğiliminde olan gençlere ibret verici olması bakımından bu tür suçları işleyenlere karşı ibretlik ceza verilmesi gerektiğine dikkat çeken Şenol, sanığa verilebilecek en uygun cezanın hapislik dışında bir ceza olamayacağını belirtti.

Netice olarak savunma avukatının aktardıklarını da dikkate aldıktan sonra genç birisi olan sanığın yaklaşık 10 aydan beri merkezi cezaevinde bulunmasını, özür dilemek ve adaletin erken tecellisine katkıda bulunmasını ve sabıkasız oluşunu lehinde unsurlar olarak dikkate aldıktan sonra sanığa hapislik cezası vermeyi uygun ve adil buluruz diyen Şenol, sanığı oy birliğiyle aleyhine getirilen davalardan toplam 2 yıl hapislik cezası verildiğini söyledi (MHA)