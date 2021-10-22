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Sanal bet zanlısı teminatla serbest

Yasadışı sanal bet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Tuğba Akçegül mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Ekim 2021 Cuma 18:01
Sanal bet zanlısı teminatla serbest

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı sanal bet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Tuğba Akçegül mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız, olguları aktardı. Polis, zanlının Beden Eğitimi ve Spor Yasası İle Şans Oyunları Yasasına Aykırı Harekette Bulunma suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2 0.10.2021 tarihinde, Dikmen ve Minareliköy'de, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Tuğba Akçagül K-41) ve zanlı Fahriye Akçegül’ün (K-33) yasadışı bahis ve kumar oynatılan bir internet sitesine canlı destek (call center) hizmeti vermek suretiyle Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Akçegül’ün Dikmen’deki adresinde yapılan aramada Kalebet isimli bahis ve kumar sitesine canlı destek hizmeti verdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının evinde bir adet dizüstü bilgisayar ,bir cep telefonu ve birçok not defteri bulduklarını söyledi. Polis, emarelerin incelendiğini, zanlının müşterilere hesap açma ve kumar oynamaları için imkan sağladığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 22.10.2021 18:12
Anahtar Kelimeler:
Tuğba AkçegülSanalBet
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