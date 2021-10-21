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Sanal bet zanlısı Fahriye Akçegül 1 gün poliste tutuklu kalacak

Yasadışı sanal bet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Fahriye Akçegül mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2021 Perşembe 14:12
Sanal bet zanlısı Fahriye Akçegül 1 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez, olguları aktardı. Polis, zanlı Fahriye Akçegül’ün Beden Eğitimi ve Spor Yasası İle Şans Oyunları Yasasına Aykırı Harekette Bulunma suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2 0.10.2021 tarihinde, Dikmen ve Minareliköy'de, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, T.A.(K-41) ve zanlı Fahriye Akçegül’ün (K-33) yasadışı bahis ve kumar oynatılan bir internet sitesine canlı destek (call center) hizmeti vermek suretiyle Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlı Fahriye Akçegül’ün Minareliköy’deki adresinde yapılan aramada Kalebet isimli bahis ve kumar sitesine canlı destek hizmeti verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, Kalebet’e ait olan bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadeinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.

Polis ayrıca Kalebet isimli sanal bahis ve kumar sitesiyle ilgili 2019 yılı Ağustos ayında başlatılan ve 12 sanıkla ilgili hazırlanan dava dosyasıyla zanlının bağı olup olmadığının araştırılacağını anlattı. 

Polis,  zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye AkçegülSanal Bet
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