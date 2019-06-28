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Sanal bet zanlısı 5 gün daha tutuklu

Sanal bet zanlısı 5 gün daha tutuklu

28 Haziran 2019 Cuma 15:15
Sanal bet zanlısı 5 gün daha tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Suç geliri aklanması ve yasa dışı sanal bet oynatılması olayları ile ilgili tutuklanan Hakan Murat bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yayha Suçiçmez, 2018 yılı Haziran ayında Girne’de bazı bankalara ait ATM’ler aracılığı ile yurt dışındaki bazı hesaplara para yatırıldığını, bu işlemlerin suç geliri aklanması açısından şüpheli görülerek takibe alındığını belirtti.

Suiçmez, söz konusu işlemlerle ilgili yapılan soruşturma sonucu zanlı Hakan Murat’ın tespit edildiğini ifade etti.

Suiçmez, tespit üzerine zanlı Murat’ın 24 Haziran’da Girne’de meydana gelen suç geliri aklanması olayı ile ilgili polise celp edildiğini söyledi.

Suçiçmez, polise çağrılan zanlının 2018 yılında ATM aracılığı ile yatırılan 28 bin TL para ile ilgili izahatta bulunamadığını söyledi.

Zanlının yurt dışından yatırılan paralarla ilgili izahat verememesi üzerine şüpheli duruma düştüğünü kaydeden Suiçmez, zanlının Girne’de işletmeciliğini yaptığı sigorta şirketinde arama yapıldığını ifade etti.

Suiçmez, zanlının işyerinde yapılan aramada yasa dışı sanal bet oynatılmasında kullanıldığına inanılan 4 adet bilgisayar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının işyerindeki bilgisayarların emare olarak alındığını, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Bu süre içerisinde emare bilgisayarlarda yapılan incelemede bir adetinde yasa dışı sanal bet oynatıldığına inanılan kanıt bulunduğunu kaydeden polis çavuşu, söz konusu bilgisayarda bir bahis sitesi bulunduğunu, bunun araştırmasının sürdüğünü ifade etti. Diğer bilgisayarlar üzerindeki incelemenin de devam ettiğini belirten polis çavuşu, zanlının 5 gün  daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlı hakkında 5 gün tutukluk verdi.

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