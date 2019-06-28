Sanal bet zanlısı 5 gün daha tutuklu

Bu süre içerisinde emare bilgisayarlarda yapılan incelemede bir adetinde yasa dışı sanal bet oynatıldığına inanılan kanıt bulunduğunu kaydeden polis çavuşu, söz konusu bilgisayarda bir bahis sitesi bulunduğunu, bunun araştırmasının sürdüğünü ifade etti. Diğer bilgisayarlar üzerindeki incelemenin de devam ettiğini belirten polis çavuşu, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.