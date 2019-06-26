Sanal bet zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

Suç geliri aklanması ve yasa dışı sanal bet oynatılması olayları ile ilgili tutuklanan Hakan Murat bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yayha Suçiçmez, 2018 yılı Haziran ayında Girne’de bazı bankalara ait ATM’ler aracılığı ile yurt dışındaki bazı hesaplara para yatırıldığını, bu işlemlerin suç geliri aklanması açısından şüpheli görülerek takibe alındığını belirtti.