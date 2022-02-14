Sanal bet zanlıları teminatla serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Suçlarla Mücadele Mairliği ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda sanal bet sitelerine finans hizmeti sağladıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Batuhan Eren, Murat Öztürk ve Mustafa Anil Budanener yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı. Davulcu huzurda bulunan zanlıların 9 Şubat 2022 tarihinde alınan bir bilgide yasadışı sanal bahis/kumar sitelerine finans hizmeti verilmesine olanak sağlamak maksadı ile sim kart verildiği öğrenilip, aynı gün Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği 12.30-15.00 saatleri arasında Ozanköy Girne adresinde zanlı Batuhan Eren'in ikametgâhında yapılan aramada; adı edilenin NTV Sporbet bahis ve kumar sitesine finansal destek sağlamak üzere pa-para hesapları açılmasına olanak sağlayan toplam 1437 adet Turkcell sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve 1 adet hard disk bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Batuhan Eren'in sorumlusunun Murat Öztürk olduğu tespit edilerek, Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği 17.50-18.10 saatleri arsında Girne adresindeki ikametgâhında yapılan aramada, Murat Öztürk'ün ev arkadaşı Mustafa Anıl Budanener'in yatak odası içerisinde başkalarına ait 7 adet banka kartı ve 1 adet bilgisayar, ikametgâhın salonunda ise bir adet ajanda, 3 adet Turkcell Sim Kart, 4 adet farklı şahıslara ait banka kartları ve 1 adet banka para çekiliş dekontu bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Davulcu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini emarelerin data incelemeye gönderildiğini ancak raporların henüz hazır olmadığını belirtti. soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların tahkikata etki edemeyeceklerini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme Batuhan Eren, Murat Öztürk ve Mustafa Anil Budanener’i 10 bin TL nakit teminat ve birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest bıraktı.