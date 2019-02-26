Sanal bet zanlıları 3 gün tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı bahis oynatan sitelere canlı destek, call center ve finans hizmeti sağladığı tespit edilen 8 zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar Mustafa Halil Şimşek, Süleyman Durmuş, Ekrem Atıcı, Vural Koca, Tolunay Dayanış, Cansu Tunçöz, Yağmur Yılmaz, Songül Güçlü hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli olan Polis Çavuşu Yahya Suiçmez mahkemede verdiği ifadede, zanlıların, izinsiz olarak bahis ve kumar oynattıklarını tespit edildiğini belirtti. Suiçmez,25 Şubat tarihinde Mustafa Çağatay sokakta bulunan bir apartman dairesinde yapılan baskında yasa dışı bahis oynatıldığını tespit ettiklerini ifade etti. Polis, meseleyle ilgili olarak yapılan aramada 11 adet bilgisayar, 4 adet flash disk ve yasadışı bahis ve kumardan elde edilen paraların internet bankacılığı vasıtasıyla sisteme sokulabilmesi için kullanıldığına inanılan 31 adet cep telefonu, 254 adet sim kart ve yasadışı bahis ve kumarın finansı için kullanıldığına inanılan 529 adet bankamatik kart ve muhtelif evrakların bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, aranan 5 kişi daha bulunduğunu, alınacak birçok ifade ve aranan emare olduğunu zanlıların bu aşamada serbest kalmaları halinde, tahkikata müdahale edebileceğini vurgulayan Suiçmez, zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti. Zanlıların avukatı tutukluluk talebine itirazda bulunmadı.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da konu suçların ciddiyetine, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etki edebileceğine vurgu yaparak, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 8 zanlı aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi.