Sanal bet zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet meselesi ile ilgili tutuklanan Hakan Güneş ile kardeşi Hasan Güneş ek tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis, operasyonun 25 Şubat tarihinde Mustafa Çağatay sokakta bulunan bir apartman dairesine gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, daireye yapılan baskında yasa dışı bahis oynatıldığını tespit ettiklerini ifade etti. Polis, yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan11 bilgisayar, 529 bankamatik kartı, 31 cep telefonu, 254 sim kart ve 4 adet flash diskin kanıt olarak alındığını açıkladı. Polis, ele geçirilen telefonların yasadışı bahisten elde edilen paraların internet bankacılığı vasıtasıyla sisteme sokulabilmesi için kullanıldığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Hakan Güneş’in tutuklandığını söyledi.

Polis, Girne’deki evinde tespit edilerek tutuklanan Hakan Güneş’in ikametgâhında yapılan aramada, 6 adet sim kart, 1 adet hard disk ve “Madrid Bet” adına hazırlanmış 2 adet kartvizitin yanı sıra zanlının kardeşi adına hazırlanmış 1 adet sahte TC nüfus cüzdanı ile 1 adet sahte TC sürüş ehliyeti ele geçirildiğini belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Hakan Güneş’in operasyondan kısa bir süre sonra formatlanması amacıyla bilgisayar servisine verdiği 2 adet laptop bilgisayar da söz konusu serviste tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, operasyon sırasında ofisin penceresinden atlayıp kaçan Hasan Güneş’in de 2 Mart 2019 tarihinde polise gelerek teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde asıl patronun kendisi olduğunu, evde bulunan sahte belgelerin de kendisinin hazırlattığını söylediğini aktardı.

Bulunan sahte belgeler ile ilgili Türkiye ile yazışmalar yapıldığını, her iki zanlıyı suça bağlayan 17 tanık ifadesi aldıklarını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada her iki zanlının kod adları kullanarak ortaklaşa işleri yürüttüğünün tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın genişleyerek devam ettiğini, yasa dışı sanal betin yanı sıra suç gelirlerinin aklanması ile ilgili de başka bir soruşturma açıldığını açıkladı. Soruşturma memuru, zanlıların bu aşamada 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.