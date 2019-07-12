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Sanal bet zanlaları 7 gün daha tutuklu

Sanal bet zanlaları 7 gün daha tutuklu

12 Temmuz 2019 Cuma 18:43
Sanal bet zanlaları 7 gün daha tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan Mert Biçer ve Mehmet Furkan Yıldırım bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis, zanlıların “Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatmak” ve “Beden Eğitimi Şans Oyunları Yasasına Aykırılık” suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis,10 Temmuz 2019 tarihinde, Girne’de Sancar Caddesi üzerinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyon kapsamında 11 adet bilgisayar, 7 adet cep telefonu ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındığını kaydeden polis, mesele ile ilgili olarak Mert Biçer ve Mehmet Furkan Yıldırım’ın tutuklandığını söyledi. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, 4 kişiden ifade alındığını, 15 kişiden daha ifade alınacağını belirtti.

İş yerinde bulunan emarelerin inceleneceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, aranan şahıslar olduğunu belirten polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Mert BiçerMehmet Furkan YıldırımSanal Bet
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