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Sanal bet operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Girne’de yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan zanlı 1 Sıla Tosun, zanlı 2 Sergen Saçlı ve zanlı 3 Arif Taşkın bugün mahkemeye çıkarıldı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 19:50
Sanal bet operasyonu! 3 kişi tutuklandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan zanlı 1 Sıla Tosun, zanlı 2 Sergen Saçlı ve zanlı 3 Arif Taşkın bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu,  29 Haziranda aldıkları bilgide zanlı 1’in ikametgâhında yasa dışı sanal bet faaliyeti yürüttüğüne dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis,  aynı gün saat 11.30 sıralarında zanlının ikametgâhında arama yapıldığını ve bir bilgisayar ile iki adet cep telefonu bulduklarını söyledi. Polis, zanlıdan yapılan sorgulamada Polis Çavuşu Yahya Suiçmez’e verdiği ifadede Larsen Teknoloji şirketi için çalıştığını, NTV spor, bahis lion, bet 10 bet, bet culp, enobahis, betegel ve winbet sanal bet sitelerine finans hizmeti verdiğini beyan ettiğini, sorumlusunun ise zanlı 2 olduğunu söylediğini aktardı. Polis, bu gelişme üzerine zanlı 2 Sıla Tosonun da gözaltına alındığını ifade etti.

Zanlı 2’nin ifade verdiğini, Larsen Teknolojide çalıştığını,yarı zamanlı çalışan zanlı 1’den sorumlu olduğunu söylediğini aktaran polis, Larsen şirketi direktörü Arif Taşkın’ın da şubeye celp edildiğini açıkladı. Polis, zanlı 3’ün ifadesinde 7 bet sitesinin kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi. Polis, bulunan bilgisayar ve telefonların incelemesinin sürdüğünü ancak zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Polis, ifade verdikten sonra zanlıların avukatının bir sorusu üzerine 7 bet sitesinin ön izninin olduğunu lisans uzatma için başvuru yaptıklarını ancak Bakanlar Kurulu’ndan onay almadıklarını ifade etti. Polis, yasa dışı bet faaliyeti kapsamında finans hizmeti yürütüldüğüne dair tespitleri olduğunu da söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve her biri için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sıla TosunSergen SaçlıArif TaşkınSanal Bet
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