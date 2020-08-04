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Sanal bahis davasında tutukluluk kararı

Yasadışı sanal bet kazançlarını toplarken yakalanan zanlı Murat Polat “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” soruşturması kapsamında yeniden mahkemeye huzuruna çıktı.

04 Ağustos 2020 Salı 16:41
Sanal bahis davasında tutukluluk kararı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı sanal bet kazançlarını toplarken yakalanan zanlı Murat Polat “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” soruşturması kapsamında yeniden mahkemeye huzuruna çıktı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasını emretti.

45 BİN TL İLE YAKALANDI

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili şu bulguları aktarmıştı.

Zanlı Murat Polat’ın 29 Temmuz 2020 tarihinde şans oyunları yasasına aykırı olarak dış finans hizmeti verdiği bahis ve kumar sitelerinin yasadışı faaliyetlerinden elde edilen gelirleri sisteme sokabilmek için kullanılan üçüncü şahıs hesaplarından para topladığı esnada bir banka önünde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını ve zanlının tasarrufunda bulunan konu yasadışı faaliyetten elde edilmiş toplam 45 bin TL paranın emare olarak alındığını belirtmişti.

Polis memuru Davulcu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve zanlının tasarrufunda bulunan 3. Şahıslara ait banka kartlarının araştırılacağını ayrıca telefon incelemesinin olacağını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etmişti.

DARP SUÇU DA İŞLEMİŞ

Polis memuru Bilger Koral mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının Girne’de daha önce ciddi darp suçunu işlediği için teminata bağlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Murat PolatSanal Bet
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