Salih Yorgancı ve Altu Güvenateş 3'er gün daha tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder, zanlılar Salih Yorgancı ve Altu Güvenateş’in “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne gelen bilgi üzerine 3 Eylül 2021 tarihinde, saat 16.50 raddelerinde Taşkent- Haspolat yolu üzerinde operasyon düzenlendiğini belirterek, operasyon sonucunda NN 191 plakalı aracın tespit edildiğini kaydetti.

Araçta sürücü olarak bulunan zanlı Salih Yorgancı’nın araçtan indiği sırada kaçmaya çalışarak ön cebindeki Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığını dile getiren Özder, yaklaşık 26 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin ve araçta bulunan 1 adet üzerinde kalıntı olduğu düşünülen siyah renk hassas tartının emare olarak alındığını ve araçta yolcu olarak bulunan Altu Güvenateş’in de tutuklandığını ifade etti.

Özder, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Salih Yorgancı’nın söz konusu maddeleri Telegram isimli elektronik haberleşme uygulaması üzerinden iletişime geçip Lapta’da ikamet eden birisinden aldığının belirlendiğine işaret ederek, zanlı Yorgancı’nın suçlarını itiraf edici nitelikte ifade verdiğini, Altu Güvenateş’in ise herhangi bir ifade vermediğini anlattı.

Polis memuru Ozan Özder, zanlı Yorgancı’nın verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, aranmakta olan bir şahsın olduğunu, soruşturulması gereken başka şahısların da bulunduğunu ve cep telefonunun Data İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini söyleyerek serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki etmelerinin mümkün olduğunu belirtip 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Zanlı Altu Güvenateş’in avukatı müvekkilinin aleyhine talep edilen tutukluluk talebine itiraz etti ve konu suçla bağı olmadığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, itirazı reddedip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.