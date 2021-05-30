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Salih Karcı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Girne'de meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Salih Karcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

30 Mayıs 2021 Pazar 11:27
Salih Karcı mahkeme huzuruna çıkarıldı
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(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ  28 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Girne’ de, zanlı Salih KARCI kullanımında bulunan telefondan whatsapp uygulaması üzerinden yaklaşık 2 ay evvel ayrılmış olduğu kız arkadaşı Girne’ de sakin S. K'nin kullandığı telefona “kahpe, ben sana ne yapacam izle, seni kızlarını da s*kecem, or*spusun, sabah olsun izle or*sbu, yarın kızını da Kıbrıs’a or*sbu ilan edeceğim bak izle” yazılı mesajlar atmak suretiyle cinsel tacizlik yaptığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca zanlının yasal statüsünün araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcGirneSalih KarcıTacizMesaj
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