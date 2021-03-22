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Salih Akgöz tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyene eşini darp edip, cep telefonunu kıran zanlı Salih Akgöz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Mart 2021 Pazartesi 13:30
Salih Akgöz tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Plevne olayla ilgili bulguları aktardı.

Plevne huzurunuzda bulunan zanlı Salih AKGÖZ’ün Şiddet Kullanma Tehdidi, Kasti Hasar ve ciddi darp suçlarına methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlı 21.03.2021 tarihinde saat 15.30 raddelerinde ayrılma aşamasında olduğu eşi G.A ile ikametgahlarının yatak odası içerisinde bulundukları esnada eşinin kendisinden ayrılmak istediği gerekçesi ile adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şeklide darp ettikten sonra adı edilene hitaben "Bundan sonra korkun benden seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim” deyip şiddet kullanma tehdidinde bulunup, komodin üzerinde duran ve eşine ait Samsung S9 plus marka siyah renk cep telefonunu kasten ve kanunsuzca duvara fırlatıp kırılmasına neden olup kasti hasara uğrattığını belirtti.

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Polis aynı gün Müşteki'ye ait olan Samsung S9 plus cep telefonu emare olarak zapt edilmiştir.

Polis memuru Plevne müştekinin aynı gün Lefkoşa devlet hastanesine getirilerek gerekli vücut muayenesinin yapılması sağlanmış olup doktor raporu temin edildiğini ve raporda (Boyunun sağ tarafında 3 adet 2 cm’lik kızarıklık sol ön arka yüzeyinde 2 cm’lik morluk sağ ayak ön yüzeyde 3x4 cmlik hafif kızarıklık olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını zanlı aleyhinde aynı gün Lefkoşa kaza mahkemesinden derdest emri temin edilmiş olup derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunu ve eşinden ayrı kalabileceği bir ikametgâh gösterdiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 günde bir en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 22.03.2021 14:33
Anahtar Kelimeler:
Salih AkgözKadına şiddetDarpTehdit
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