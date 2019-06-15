Saksıda hintkeneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

06.2019 tarihinde, saat 15.50 sıralarında Girne’de S.E.(K-43) ve M.C.E.(E-37)’nin kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; saksı içerisinde ekili toplam 16 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkiler ile yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.