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Saksıda hintkeneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Saksıda hintkeneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:18
Saksıda hintkeneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

06.2019 tarihinde, saat 15.50 sıralarında Girne’de  S.E.(K-43) ve M.C.E.(E-37)’nin kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; saksı içerisinde ekili toplam 16 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkiler ile yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 15.06.2019 13:00
Anahtar Kelimeler:
HintkeneviriUyuşturucu
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