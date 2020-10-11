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Saksı içinde hint keneviri yetiştiren şahıslar tutuklandı

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ziraatı ve tasarrufu suçundan tutuklanan Hüseyin Ertaç ile Halil Dural bugün mahkemeye çıkarıldı.

11 Ekim 2020 Pazar 18:30
Saksı içinde hint keneviri yetiştiren şahıslar tutuklandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ziraatı ve tasarrufu suçundan tutuklanan Hüseyin Ertaç ile Halil Dural bugün mahkemeye çıkarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mert Gürtuna, cep telefonu hırsızlığı meselesinden dolayı şüpheli görülen Hüseyin Ertaç’ın Girne’de kaldığı evde dün saat 22.00 sıralarında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada çalıntı cep telefonunun yanı sıra yatak odasında metal saksı içerisinde ekili vaziyette 20 santim bir kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Gürtuna, Ertaç ile evde bulunan Halil Dural’ın tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ErtaçHalil Dural
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