Sahtekarlıkla para temin etti

01.07.2020 – 29.09.2020 tarihleri arasında, Girne’de A.Y. (E-39)’nin, önceden çalışmakta olduğu iş yerinden ayrılmış olmasına rağmen çalışmakta olduğu dönemde iş yeri adına yapmış olduğu işlerden kalan 5.900 TL nakit parayı halen aynı şirkette çalıştığını beyan ederek alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada A.Y. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.