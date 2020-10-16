banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1185
ALTIN
487.922
DOLAR
7.9312
STERLİN
10.2624
EURO
9.3119
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Burun buruna bir seçim…
Burun buruna bir seçim…
banner376

Sahtekarlıkla para temin etti

39 yaşındaki şahıs tutuklandı..

16 Ekim 2020 Cuma 14:36
Sahtekarlıkla para temin etti
banner337
banner351

banner341
01.07.2020 – 29.09.2020 tarihleri arasında, Girne’de A.Y. (E-39)’nin, önceden çalışmakta olduğu iş yerinden ayrılmış olmasına rağmen çalışmakta olduğu dönemde iş yeri adına yapmış olduğu işlerden kalan 5.900 TL nakit parayı halen aynı şirkette çalıştığını beyan ederek alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada A.Y. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

banner360
Son Güncelleme: 16.10.2020 14:41
Anahtar Kelimeler:
SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarrufunda dondurulmuş av hayvanı ve yabani kuş bulundurma
Tasarrufunda dondurulmuş av hayvanı ve yabani kuş bulundurma
Yasal olmayan yolla KKTC'ye girip uyuşturucu temin etti!
Yasal olmayan yolla KKTC'ye girip uyuşturucu temin etti!
Emanet parayı tasarrufuna geçiren Mehmet Göv'ün soruşturması sürüyor
Emanet parayı tasarrufuna geçiren Mehmet Göv'ün soruşturması sürüyor
Serhat Ilıcan'ın soruşturması devam ediyor
Serhat Ilıcan'ın soruşturması devam ediyor
Evinde Aziz figürlü ikon bulunduran kişi tutuklandı
Evinde Aziz figürlü ikon bulunduran kişi tutuklandı
Öz kızına tecavüz ederken polise yakalandı!
Öz kızına tecavüz ederken polise yakalandı!
Zanlılara 2 gün daha tutukluluk
Zanlılara 2 gün daha tutukluluk
Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk
Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk
Tecavüzcüye 8 yıl hapis cezası
Tecavüzcüye 8 yıl hapis cezası
Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!
Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim