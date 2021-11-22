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Sahte pcr testi ile yakalandılar

Ercan’da sahte pcr testi ile çıkmak isterken yakalanan zanlılar Calvin Edward Burke ve Roberto Puzzo tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:55
Sahte pcr testi ile yakalandılar

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan’da sahte pcr testi ile çıkmak isterken yakalanan zanlılar Calvin Edward Burke ve  Roberto Puzzo tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı-I Calvın Edward Burke ve zanlı-2 Roberto Puzzo’nun Sahte Evrak Düzenleme ve Sahte Evrağı Tedavüle Sürmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.11.2021 tarihinde KKTC’de turist olarak bulunan zanlı-2 Roberto Puzzo’nun, arkadaşı ZANLI-1 Calvın Edward Burke’nin aracılığı ile daha önceden temin etmiş olduğu bir özel hastanede yapılmış gibi görünen sahte pcr testini Ercan Havalimanı’nda havayolları yer hizmetlerinde görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis,  aynı gün söz konusu özel hastaneden yapılan araştırmada zanlılar adına herhangi bir PCR testi yapılmadığını hatta kayıtlarının dahi olmadığı tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili 2 zanlının da gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlıların yabancı uyruklu olduklarını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Calvın Edward BurkeRoberto PuzzoPcr
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