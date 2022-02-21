Sahte PCR testi ile yakalandı

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlı Farhad Abedı Dorcheh tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Farhad Abedı Dorcheh’in Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20.02.2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda, İstanbul'a gitmek için, PCR testi yaptırmadığı halde X0002168578 Barkod nolu Negatif sonuçlu KKTC Sağlık Bakanlığı formatındaki PCR testini, İran'da bulunan Hasan Sluíman isimli arkadaşı aracılığı ile hazırlanmasını talep edip kendisine ait POCO 5G Marka cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden gönderterek, ayni gün Ercan havalimanından söz konusu sahte PCR belgesini ibraz edip çıkış yapmak istediği esnada İstanbul Handling de görevli Yunus Emre Aydoğar tarafından belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, bahse konu cep telefonunun emare olarak alındığını ve zanlının gönüllü ifade verip, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde ve kendisine yapılan dava tebliğinde suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, İran vatandaşı olan zanlının KKTC'ne 3 Şubat 2022 tarihinde 30 gün süreyle turist olarak gelmiş olup ve yine KKTC'de üniversite öğrencisi olarak bulunan çocuğu ile Lefkoşa'da ikamet ettiğini anlattı. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.