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Sahte pasaportla yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahte resmi belge düzenleme” ve “Sahtekarlıkla kayıt temini” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Khan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 16:25
Sahte pasaportla yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahte resmi belge düzenleme” ve “Sahtekarlıkla kayıt temini” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Khan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, zanlı Ahmet KHAN’ın “Sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahte resmi belge düzenleme” ve “Sahtekarlıkla kayıt temini” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Altındağlı, zanlının 26 Kasım 2021 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, Lefkoşa’da Ercan Havalimanı’nda yer hizmetlerinde görev yapan İbrahim Çakır'a 387897622 seri numaralı Serdal Durim Akkartal adına olan ve üzerinde kendisine ait resmin bulunduğu sahte olarak düzenlenmiş Bulgaristan pasaportunu bagaj işlemlerini yaptırmak amacıyla ibraz edip tedavüle sürdüğünü belirterek, zanlının pasaportta adı geçen şahsın kimliğine büründüğünü kaydetti. Altındağlı, zanlının kendisine ait pasaportu kaybettiğinin ve söz konusu sahte pasaportu yurtdışından 3 bin Euro karşılığında posta aracıyla getirttiğinin öğrenildiğini dile getirdi. Zanlının Güney Kıbrıs’ta temin ettiği sahte Bulgaristan pasaportunu Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek istediği sırada Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini ifade eden Altındağlı, zanlının sahte pasaportu tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini ve pasaportta ismi geçen kişinin kimliğine büründüğünü vurguladı. Altındağlı, zanlının 26 Kasım 2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin ve alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu açıkladı. Serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksaltı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Khan
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