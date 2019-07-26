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Sahte parayla yakalandı! 7 gün tutuklu...
SAHTE PARAYLA YAKALANDI!
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Sahte parayla yakalandı! 7 gün tutuklu...

Girne ve Lefkoşa’da piyasaya sahte para sürerken yakalanan zanlı Burak Akgün ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sahte parayla yakalandı! 7 gün tutuklu...

Girne ve Lefkoşa’da piyasaya sahte para sürerken yakalanan zanlı Burak Akgün ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:18
Sahte parayla yakalandı! 7 gün tutuklu...


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı,
olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, zanlı Burak Akgün’ün sahte banknot
tasarrufu, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para ve kredi temini suçundan methaldar
olduğunu söyledi.

13 AYRI İŞ YERİNDE HARCADI

Aydoğanlı, 24.06.2019 tarihinde, Lefkoşa!da sakin Burak
Akgün’ün sahte olarak tasarrufunda bulundurduğu 3 adet A437707766 seri
numaralı 100 TL’lik banknotu Lefkoşa;da faaliyet gösteren Al-pet isimli üç ayrı
benzin istasyonuna vererek tedavüle sürüp kullanımında bulunan ZMV 641
plakalı araca benzin alıp, para üstü alarak sahtekârlıkla 197,50 TL para ve kredi

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temin ettiğini anlattı. Aydoğanlı, adı edilen zanlının Girne Lemar’da sahte
banknotu tedavüle sürdüğü sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.
Mesele ile ilgili zanlının konu paraları 13 ayrı işyerinde harcadığının tespit
edildiğini ve henüz 3’ünden kamera kayıtlarının alındığına değinen Aydoğanlı,
alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu
kaydetti. Aydoğanlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 7
gün daha tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.07.2019 14:53
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