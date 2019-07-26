Sahte parayla yakalandı! 7 gün tutuklu...



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı,

olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, zanlı Burak Akgün’ün sahte banknot

tasarrufu, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para ve kredi temini suçundan methaldar

olduğunu söyledi.

13 AYRI İŞ YERİNDE HARCADI

Aydoğanlı, 24.06.2019 tarihinde, Lefkoşa!da sakin Burak

Akgün’ün sahte olarak tasarrufunda bulundurduğu 3 adet A437707766 seri

numaralı 100 TL’lik banknotu Lefkoşa;da faaliyet gösteren Al-pet isimli üç ayrı

benzin istasyonuna vererek tedavüle sürüp kullanımında bulunan ZMV 641

plakalı araca benzin alıp, para üstü alarak sahtekârlıkla 197,50 TL para ve kredi



temin ettiğini anlattı. Aydoğanlı, adı edilen zanlının Girne Lemar’da sahtebanknotu tedavüle sürdüğü sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.Mesele ile ilgili zanlının konu paraları 13 ayrı işyerinde harcadığının tespitedildiğini ve henüz 3’ünden kamera kayıtlarının alındığına değinen Aydoğanlı,alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunukaydetti. Aydoğanlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 7gün daha tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının

7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.