banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Otobüs durağına daldı
Otobüs durağına daldı
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Kıb-Tek Müdürü Erdoğan yeni elektrik tarifeleri konusunda bilgi verdi
Yoksul muafiyetlerinde miktar artırıldı
Güven oylaması yarın
Güven oylaması yarın
Hani acıtmayacaktı!
Hani acıtmayacaktı!
banner404

Sahte paralarla eşofman aldı!

Sahte banknot tasarrufu ve Sahte banknotu tedavüle sürme suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Atilay Özok mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Mart 2022 Çarşamba 14:24
Sahte paralarla eşofman aldı!

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte banknot tasarrufu ve Sahte banknotu tedavüle sürme suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Atilay Özok mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan Zanlı Atilay Özok’un "Sahte banknot tasarrufu ve Sahte banknotu tedavüle sürme" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 26.02.2022 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa-Surlariçi Arasta Bölgesinde faaliyet gösteren Lefkoşa'da sakin Mehmet Güngör'ün işletmeciliğini yaptığı "Mehmet GÜNGÖR Ltd." isimli mağaza içerisinde Lefkoşa'da sakin Atilay Özok’un yanında arkadaşı olan iki erkek şahıs ile birlikte yapmış olduğu alışveriş karşılığında tasarruf ettikleri 2 adet JA14467000 seri numaralı 20 İngiliz Sterlin banknot olan sahte parayı işletmeciye vererek tedavüle sürdüklerini anlattı. Polis, aynı tarihte saat 17:30 raddelerinde Lefkoşa-Surlariçi Arasta bölgesinde faaliyet gösteren Lefkoşa'da sakin Fehime Ilgın'ın işletmeciliğini yaptığı "Fehime Giyim" isimli mağaza içerisinde yine Atilay Özok’un aynı iki erkek arkadaşı ile yapmış oldukları alışveriş karşılığında tasarruf ettikleri 1 adet JA14467000 seri numaralı 20 İngiliz Sterlini ve 1 adet JA14467300 seri numaralı 20 İngiliz sterlin banknot olan sahte parayı işletmeciye vererek tedavüle sürdüklerini söyledi.  Polis, bahse konu sahte paraların emare arak zapt edildiğini ve mesele ile ilgili olarak Girne Polis Müdürlüğü Sorumluluk sahası içerisinde yürütülen Sahte banknot tasarrufu tedavüle sürme meselesi ile ilgili meseleye bağlantılı olarak zanlı Atilay Özok ile birlikte Lefkoşa’da sahte banknot tedavüle süren Hüral Erçelik ve Arif Denízkıran'ın da tespit edilerek derdest emri gereği tutukklanıp halen daha soruşturması devam ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili zanlı Atilay Özok'un yapılan soruşturmasında ve ikametgâhında yapılan aramada sahte banknot ile satın almış oldukları üç adet eşofman üstünün tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis,  mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler, yapılması gereken incelemeler olduğunu söyleyerek,  zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceklerinden, bu olgular ışığında tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Atilay ÖzokSahtePara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeciler'in tutukluluğu sürecek!
Bahçeciler'in tutukluluğu sürecek!
Konuşmaları izinsiz kaydedip yayınlayan kişi tutuklandı!
Konuşmaları izinsiz kaydedip yayınlayan kişi tutuklandı!
Market faresi tutuksuz yargılanacak
Market faresi tutuksuz yargılanacak
Sahte para ile kumar oynarken yakalandı!
Sahte para ile kumar oynarken yakalandı!
Tasarrufunda tabanca tespit edilen zanlı 3 gün daha tutuklu
Tasarrufunda tabanca tespit edilen zanlı 3 gün daha tutuklu
Zanlı KKTC'ye 15 gün önce geldi!
Zanlı KKTC'ye 15 gün önce geldi!
Polisten kaçtı Güney Kıbrıs’a geçmek istediği ortaya çıktı
Polisten kaçtı Güney Kıbrıs’a geçmek istediği ortaya çıktı
Bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuksuz yargılanacak
Bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuksuz yargılanacak
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim