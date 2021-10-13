Sahte paralara dikkat!

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları
JB12497174A
JB12497110A
JB12497183A
JB12497121A
JB12497175A
Polisten yapılan uyarıda söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 20 Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur denildi..