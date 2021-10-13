banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP MYK bugün toplanıyor
YDP erken seçim istiyor
Meclis'te yine nisap sorunu
Meclis yine toplanamadı!
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
Şaka gibi bile değilsiniz!
Şaka gibi bile değilsiniz!
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Kapat

Sahte paralara dikkat!

12.10.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, bir ikametgahta polis tarafından yapılan arama sonucu sahte olduğuna inanılan 5 adet 20’lik Amerikan Doları banknot($100) bulunarak emare olarak alınmıştır.

13 Ekim 2021 Çarşamba 10:55
Sahte paralara dikkat!

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

JB12497174A

JB12497110A

JB12497183A

JB12497121A

JB12497175A

Polisten yapılan uyarıda söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 20 Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur denildi..    

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler
Polisten haberler
Çınar tutuksuz yargılanacak
Çınar tutuksuz yargılanacak
Avukatın itirazı işe yaramadı
Avukatın itirazı işe yaramadı
İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak
İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak
Gönyeli'de kasti hasar!
Gönyeli'de kasti hasar!
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Gönyeli'de meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Gönyeli'de meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
Taciz kamera kayıtlarında tespit edildi
Taciz kamera kayıtlarında tespit edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim