banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Diploma skandalı!
Diploma skandalı!
Gönyeli'de feci kaza: 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Gönyeli'de feci kaza
Cahitoğlu: “Yangın büyük oranda kontrol altına alındı”
Cahitoğlu: “Yangın büyük oranda kontrol...
Akpınar: “Yeniden çok büyük bir felaket yaşıyoruz”
Akpınar: “Yeniden çok büyük bir...
EMO suçlamaları kabul etmedi!
EMO suçlamaları kabul etmedi!
banner404

Sahte paracılar Cezaevi'ne gönderildi!

"Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan zanlılar Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Haziran 2022 Cuma 09:38
Sahte paracılar Cezaevi'ne gönderildi!

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

"Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan zanlılar Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov’un "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 17.06.2022 tarihinde 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Merit Hotel Casino içerisinde aynı yerde sakin Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov’un tasarruflarında bulundurdukları 100 dolarlık banknotlar halinde, sahte olduğuna inanılan toplamda 5100 ABD dolarının 400 dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle sürdüklerini anlattı. Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığından zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kaza zanlısı cezaevine gönderildi
Ölümlü kaza zanlısı cezaevine gönderildi
Yere düşürülen cüzdanı çaldılar!
Yere düşürülen cüzdanı çaldılar!
Uyuşturucudan 4 tutuklu
Uyuşturucudan 4 tutuklu
Ani ölüm
Ani ölüm
Yuvacık’ta kuzu hırsızlığı
Yuvacık’ta kuzu hırsızlığı
İşyerinin parasını cebe attı
İşyerinin parasını cebe attı
Kiracılar evi soydu!
Kiracılar evi soydu!
Özkurt’un davası karar için süresiz ertelendi
Özkurt’un davası karar için süresiz ertelendi
Kendini emlakçı olarak tanıtıp dolandırdı!
Kendini emlakçı olarak tanıtıp dolandırdı!
3 buçuk kilo uyuşturucu ile yakalanmışlardı tutukluluk süreleri uzatıldı!
3 buçuk kilo uyuşturucu ile yakalanmışlardı tutukluluk süreleri uzatıldı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim