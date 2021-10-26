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Sahte para zanlısına 2 gün tutukluluk

Girne’de meydana gelen sahte para tasarrufu suçlamasıyla ilgili tutuklanan Abimbola Azaeez bugün mahkemeye çıkarıldı.

26 Ekim 2021 Salı 18:12
Sahte para zanlısına 2 gün tutukluluk

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sahte para tasarrufu suçlamasıyla ilgili tutuklanan Abimbola Azaeez bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne adli şubede görevli polis memuru Cenk Özyay mahkemede olguları aktardı.

Özyay, 25.10.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Tekno Point isimli iş yerine müşteri olarak giden zanlının konu iş yerinden satın almış olduğu iki adet Redmi 9 marka cep telefonlarına karşılık 2 bin 400 TL nin yanı sıra tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KB 74166180 D ve KB 75652583 D seri numaralı iki adet 50 ABD Dolarını verip tedavüle sürdüğünü söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını kaydeden polis,  kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan MF 48086124 J ve ME 61937627 I seri numaralı 2 adet 20 ABD Dolarları ile PB 03408656 A seri numaralı bir adet de 10 ABD doları tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 25 Ekim tarihinde gece barda tanıştığı adını bilmediği siyahi bir şahısla birlikte olduğunu, o şahsın iki adet 50 doları kendisine verdiğini söylediği anlattı. Polis, zanlının ifadesinin araştırılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Yargıç Hazan Aksun zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abimbola Azaeez
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