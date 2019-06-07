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Sahte para zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Sahte para zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

07 Haziran 2019 Cuma 17:06
Sahte para zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de piyasaya sahte para süren Mutlu Muzaffer Teke bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görev yapan polis memuru, zanlının Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otele turistik amaçla geldiğini belirterek, geçtiğimiz gün saat 04.45 sıralarında söz konusu otelin kumarhanesine 9 adet 50 TL’lik sahte banknot vererek 10 adet oyun fişi aldığını söyledi. Kumarhanede görevli personellerin paraların sahte olduğunu anlaması üzerine olayın polisin bilgisine geldiğini belirten polis, zanlının hemen tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının kaldığı 418 numaralı odanın inceleme altına alındığını belirterek, yapılan araştırmada 10 adet daha sahte 50 TL’lik banknot bulunduğunu dile getirdi.   Zanlının söz konusu paraları Türkiye’den ülkeye geldiği sırada yanında getirdiğini belirten polis, zanlının meseleyle ilgili polise gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının tedavüle sürdüğü paraların uzmanlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlının ilk nazarda 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 günlük süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SahtePara
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