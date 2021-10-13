banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP MYK bugün toplanıyor
YDP erken seçim istiyor
Meclis'te yine nisap sorunu
Meclis yine toplanamadı!
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
Şaka gibi bile değilsiniz!
Şaka gibi bile değilsiniz!
banner376

Sahte para zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen sahte dolar tasarrufu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammad Izhar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 15:53
Sahte para zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte dolar tasarrufu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammad Izhar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis,  zanlı Muhammad Izhar’ın Sahte Banknot Tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12 Ekim 2021 tarihinde 17:35- 18:00 saatleri arasında Lefkoşa' da Aliriza Efendi Caddesi Malin Market Üstü No.3 adresinde sakin Muhammad Izhar’ın (E-24) ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan arama esnasında adı edilenin tasarrufunda JB 12497174 A, JB 12497110 A, JB12497183 A, JB 12497121 A, JB 12497175 A seri numaralı toplamda 5 adet 20 Amerikan Doları banknotlar tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğundan bu safhada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Muhammad Izhar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte para zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte para zanlıları tutuksuz yargılanacak
Tartıştıkları kişiyi darp ettiler
Tartıştıkları kişiyi darp ettiler
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Kayıtsız doktora 8 gün daha tutukluluk
Kayıtsız doktora 8 gün daha tutukluluk
Sahte paralara dikkat!
Sahte paralara dikkat!
Polisten haberler
Polisten haberler
Çınar tutuksuz yargılanacak
Çınar tutuksuz yargılanacak
Avukatın itirazı işe yaramadı
Avukatın itirazı işe yaramadı
İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak
İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim