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Sahte para zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kredi Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Chigozie Franklin Ogii mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:37
Sahte para zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kredi Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Chigozie Franklin Ogii mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Chigozie Franklin Ogii’nin Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kredi Temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10.05.2022 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa' da sakin Chigozie Franklin Ogii’nin  (E-23,Öğrenci, Nijerya) kendisini eve getirdiği gerekçesi ile taksi ücreti olan 120 TL para karşılığında tasarrufunda bulundurduğu FE52339545A seri numaralı sahte 1 adet 100 ABD dolarını Lefkoşa' da sakin Serdal Tanış’a verip tedavüle sürüp, sahte davranışla kredi temin ettiğini anlattı. Polis, zanlının 10.05.2022 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını ve aynı tarihte ikametgâhında arama yapılmış ancak kanuna aykırı herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında parayı konu parayı -8 Mayıs 2022 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Cloud Nine isimli işletme önünde aldığını ancak parayı veren şahısın adını bilmediğini belirttiğini anlattı. Polis, yapılan Muhaceret Kontrollerinde 29.04.2021 tarihinde 60 gün vize ile geldiği ve herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanlarının teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini anlattı. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan şahıs olduğundan, bu aşamada zanlının tahkikata etki etme olasılığı olduğundan 2 gün süre daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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