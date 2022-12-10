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Sahte para zanlılarına ek tutukluluk

Girne’desahte para suçlamasıyla tutuklanan Hasan Can, Mehmet Şeker, Aydın Sesver, Mehmet Nuri Tunç, Sabit Polat ve İdris Dorun hakkında ek tutuklama duruşması yapıldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 10:18
Sahte para zanlılarına ek tutukluluk

Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’desahte para suçlamasıyla tutuklanan Hasan Can, Mehmet Şeker, Aydın Sesver, Mehmet Nuri Tunç, Sabit Polat ve İdris Dorun hakkında ek tutuklama duruşması yapıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fatoş Savaşır,olayla ilgili olguları aktardı. Polis, Hasan Can’ın Girne’de bir casinoda 900 ABD doları ve 70 euro sahte para piyasaya sürmeye kalkışırken yakalandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde paraları zanlı Tunç’tan aldığını öne sürdüğünü söyledi. Polis, Tunç’un ise sahte paraları lefkoşa’da yerde bulduğunu iddia ettiğini ve Sabit Polat’a verdiğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, Polat’ın da gözaltına alındığının, onun da ifadesinde sahte paraları Mehmet Şeker’e verdiğini ileri sürdüğünü açıkladı. Polis, tutuklanan zanlılardan Dorun’un evinde yapılan aramada sahte olduğu düşünülen 40 Euro bulunduğunu belirtti.  Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan paraların inceleneceğini belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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