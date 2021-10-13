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Sahte para zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da “Sahte banknot tasarrufu, Sahte banknotu tedavüle sürme" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salihu Ismail, Ahmad Abubakar Sadiq ve Abdulaziz Iliyasu Garba mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 16:28
Sahte para zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Sahte banknot tasarrufu, Sahte banknotu tedavüle sürme" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salihu Ismail, Ahmad Abubakar Sadiq ve Abdulaziz Iliyasu Garba mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, Zanlılar Salihu Ismaıl, Ahmad Abubakar Sadıq ve Abdulaziz Iliyasu Garba "Sahte banknot tasarrufu, Sahte banknotu tedavüle sürme" suçlarından methalder olduğunu belirtti. Polis,  04.10.2021 tarihinde 14:30 raddelerinde Lefkoşa'da Türkiye İş Bankası Şubesinde Lefkoşa'da sakin Salihu Ismaıl ve Ahmad Abubakar Sadıq'ın tasarruflarında bulundurdukları toplamda 2500 Euro olan sahte olduğuna inanılan 500 Euroluk banknotları vezne görevlisine 2004 2 verip tedavüle sürdüklerini belirtti. Polis, ayni gün Ahmad Abubakar Sadıq'e aitGönyeli’deki ikametgâhında Mahkeme Emri ile bir arama yapılmış ve yapılan bu arama esnasında ayni adreste sakin Abdulaziz Iliyasu Garba’nın tasarrufunda 1500 Euro nakit para bulunduğunu anlattı. Polis, zanlı Garba’nın tasarrufundaki paranın 500 Euro ile zanlı Ismaıl’ın tasarrufundaki 2500 Euro’nun sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi. 

Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirtip, üç zanlının da mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları, birer kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Salihu IsmailAhmad Abubakar SadiqAbdulaziz Iliyasu Garba
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