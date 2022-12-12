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Sahte para zanlıları 4 gün daha tutuklu kalacak

Sahte Para Tasarrufu, Tedavüle sürme ve Sahtekarlıkla Para Teminisuçlarından tutuklanan zanlılar İsmail Zülfikar Sürücü, Amin Abdel Qader mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 16:10
Sahte para zanlıları 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Para Tasarrufu, Tedavüle sürme ve Sahtekarlıkla Para Teminisuçlarından tutuklanan zanlılar İsmail Zülfikar Sürücü, Amin Abdel Qader mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurda bulunan zanlı 1 İsmail Zülfikar Sürücü, zanlı 2 Amin Abdel Qader’in 06.12.2022 tarihinde Alayköy'de meydana gelen "Sahte Para Tasarrufu, Tedavüle sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methalder olduklarını belirtti. Polis, 06.12.2022 tarihinde saat 21.20 raddelerinde Alayköy'de bir gece kulübünde, zanlı 1 İsmail Zülfikar Sürücü’nün tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan MB 31427327 A seri numaralı 50 Amerikan Doları banknotu gece kulübüne giriş ücreti ödemek için kasada görevli personele 910 TL karşılığında bozdurup, tedavüle sürerek sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildiğini söyledi. Polis, olayın polisin bilgisine 08.12.2022 tarihinde getirildiğini ve aynı gün zanlı 1’in tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı 1’in mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek konu parayı zanlı 2'den bozdurmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, aynı gün yapılan ileri soruşturmada zanlı 2’nin "Eski Eser Tasarrufu” suçundan ötürü LPM hücrelerinde tutuklu olup aleyhinde 1 gün rimant alındığının öğrenildiğini aktardı. Polis, aynı gün konu şahıstan yapılan sorgulamada; parayı halen aranmakta olan başka bir şahıstan aldığını sözlü beyan ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadeler, aranmakta olan şahıslar olduğunu belirtti. Polis, ayrıca Girne'de ve Lefkoşa'da yakın tarihte sahte amerikan dolarları piyasaya sürülmüş olup benzer meselelerle halen tutuklu olan zanlıların huzurunuzda bulunan zanlılarla bağlantısı araştırılabilmesi amacıyla 4 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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